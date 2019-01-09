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ДТП Происшествия

В сети появилось видео ДТП в Камышлинском районе, в котором погибли трое человек

КАМЫШЛА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сети Интернет появилось видео ДТП, происшедшего в Камышлинском районе 5 января.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На кадрах с видеорегистратора, установленного в салоне грузовика MAN, запечатлено, как автомобиль Skoda выезжает на встречную полосу, пытаясь обогнать попутный большегруз. При этом автомобилист игнорирует знак "Обгон запрещен" и запрещающую данный маневр разметку. Заметив встречный автомобиль, водитель Skoda пытается вернуться на свою полосу, но на скользкой дороге легковушку заносит, разворачивает и выбрасывает обратно на "встречку", где в нее врезается Toyota Prado, а последнюю от удара отбрасывает на грузовик MAN.

Напомним, в результате происшедшего погибли водитель и пассажир Skoda и водитель Toyota Prado. В лечебное учреждение были госпитализированы двое детей — 13-летняя девочка и 12-летний мальчик, а также 37-летняя женщина. Их жизни ничто не угрожает.

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