Водителя Infinity, сбившего студентку на остановке, лишили прав

В среду, 16 января, в мировом суде Октябрьского района Самары решали судьбу Максима Чернова.

24-летний парень 10 января на Московском шоссе сбил студентку. ЧП произошло около 9:00 на остановке общественного транспорта "ул. Революционная".

"Водитель двигался по Московскому шоссе, не учел дорожные и метеорологические условия, обеспечивающие возможность постоянного контроля за движением, в результате чего и сбил пешехода, — сообщил замкомандира полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по Самаре Станислав Емельяненко. — Водитель с места ДТП скрылся. Его личность была установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий".

Сам Максим Чернов вину не отрицает, но говорит, что с места аварии уехал вслед за пострадавшей, потому что беспокоился за нее.

"Я сам в шоке был, — рассказал он в суде. — Позвонил на 112, рассказал, что случилось, оставил все свои данные, потом вызвал "скорую помощь", позвонил маме девушки, ей тоже все рассказал. Когда приехали медики, спросил, куда ее повезут, мне сказали, что в Клиники СамГМУ, поэтому я сразу поехал туда".

Оказалось, что через несколько минут после отъезда водителя на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. "Скорая помощь" была еще на месте, жертва ДТП тоже, а вот водителя не оказалось — это посчитали нарушением. В полиции признают: да, когда Чернову позвонили, он ответил, что в больнице, и когда за ним приехали, он действительно ожидал инспекторов на парковке. Оттуда его отвезли сразу в отдел полиции для разбирательства.

Юлию М. выписали только 15 января из больницы. На следующий день, 16 числа состоялось судебное заседание, на котором она рассказала, что произошло в тот день.

"Я вышла из подземного перехода, подошла к остановке, услышала звук тормозов сзади, но отойти не успела — меня что-то ударило в спину и отбросило в сторону, я упала. Сбежалось много народу, я попросила вызвать "скорую помощь", потому что очень болела спина", — рассказывает девушка.

По словам матери пострадавшей, в тот день ее дочь ехала на первый экзамен. Юлия учится на четвертом курсе, сессию теперь, видимо, сдавать придется позже. Пока девушке придется восстанавливаться после ушиба позвоночника, какие-либо прогнозы врачи делать опасаются.

Будет ли уголовное дело, пока не ясно, это зависит от того, как будет восстанавливаться потерпевшая, будут ли осложнения и так далее.

Пока что Чернова наказали "по административке" — ст. 12.24 КоАП "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" — решением суда молодого человека на год лишили прав.