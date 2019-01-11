Задержали водитель Infiniti, сбившего на остановке девушку и скрывшегося

В четверг, 10 января, в 9:30, в Октябрьском районе Самары в ДТП попал 24-летний водитель Infiniti М25, ехавший по Московскому шоссе в направлении ул. Врубеля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД Росии по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 64б по ул. Революционной автомобилист не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над движением и сбил 21-летнюю девушку на остановке общественного транспорта "ул. Революционная". После происшествия водитель скрылся. Девушку госпитализировали. Инспекторы ГИБДД задержали уехавшего водителя. По факту аварии ведется проверка.