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ДТП Происшествия

Задержали водитель Infiniti, сбившего на остановке девушку и скрывшегося

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, в 9:30, в Октябрьском районе Самары в ДТП попал 24-летний водитель Infiniti М25, ехавший по Московскому шоссе в направлении ул. Врубеля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД Росии по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 64б по ул. Революционной автомобилист не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над движением и сбил 21-летнюю девушку на остановке общественного транспорта "ул. Революционная". После происшествия водитель скрылся.

Девушку госпитализировали.

Инспекторы ГИБДД задержали уехавшего водителя. По факту аварии ведется проверка.

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