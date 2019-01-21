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Замглавы Тольятти по градостроительству и имуществу стал Олег Захаров Андрей Вдовин ушел с поста главы департамента физкультуры и спорта Мэр Жигулевска нашел себе заместителя в УФСИН В связи с утратой доверия уволен сотрудник администрации Советского района Руководитель департамента опеки Самары уволилась после 26 лет работы

Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы Тольятти по градостроительству и имуществу стал Олег Захаров

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Тольятти Сергей Анташев в понедельник, 21 января, на аппаратном совещании представил двух своих новых заместителей. Так, должность заместителя главы города по имуществу и градостроительству занял Олег Захаров, департамент общественной безопасности возглавил Виталий Денисов.

Фото: http://www.minstroy.samregion.ru

Напомним, место замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству стало вакантным в январе 2019 г. — сразу после завершения новогодних каникул занимавший этот пост Виктор Андреянов был уволен.

Как поясняли тогда источники Волга Ньюс, решение о его увольнении было связано с тем, что в 2018 г. он якобы "провалил" несколько важных строительных проектов, в числе которых объекты, возводимые в рамках подготовки к празднованию 50-летия АвтоВАЗа.

Олег Захаров в 2011–2016 гг. был директором МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик", после чего работал в администрации Самары в должности заместителя руководителя департамента строительства.

Виталий Денисов с 2008 по 2012 г. уже трудился в мэрии Тольятти на том же посту, на который пришел сейчас. С 2012 г. он работал заместителем главы Ставропольского района Самарской области — руководителем аппарата администрации.

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