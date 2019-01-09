Замглавы Тольятти по градостроительству увольняют

Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов в среду, 9 января, получил извещение об увольнении. Об этом Волга Ньюс сообщил собственный источник. В пресс-службе мэрии информацию не комментируют.

Как утверждают собеседники издания, решение об увольнении Виктора Андреянова связано с тем, что в 2018 г. он якобы "провалил" несколько важных строительных проектов, в числе которых объекты, возводимые в рамках подготовки к празднованию 50-летия АвтоВАЗа.

Виктор Андреянов родился в 1977 г. в Тольятти, в 1997 г. окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное строительное училище. Шесть лет работал дежурным на ПАО "АвтоВАЗ", в 2010–2014 гг. являлся заместителем руководителя МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик", затем трудился в администрации Сызрани — в должности заместителя руководителя комитета по строительству и архитектуре, а затем возглавил комитет. Летом 2017 г. Виктор Андреянов был назначен заместителем главы Тольятти.