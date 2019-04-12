Шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя на ул. Тухачевского в Самаре

Утром в пятницу, 12 апреля, на ул. Тухачевского в Самаре произошло сразу два ДТП с участием нескольких машин, которые осложнили движение транспорта, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

ДТП с участием шести автомобилей произошло на перекрестке улиц Тухачевского и Партизанской. Daewoo Nexia и въехавшая ей в левый борт Mazda CX-7 стояли на рельсах. Поблизости находилась Lada Priora, у которой была сильно разбита задняя часть кузова. Также пострадали еще три авто.

На место происшествия прибыли пожарные и экипаж "скорой". В результате движение транспорта на перекрестке серьезно замедлилось.

По предварительным данным ГИБДД, обошлось без пострадавших, а виновником аварии стал нетрезвый водитель.

Второе ДТП произошло на полосе движения по направлению "в город", не доезжая перекрестка с ул. Партизанской, Здесь столкнулись три легковушки, две из которых с логотипами такси. Очевидных серьезных повреждений на машинах заметно не было.

Судя по "Яндекс.Картам", из-за двух аварий образовались автомобильные пробки на ул. Тухаческого от ул. Дачной до ул. Патризанской по направлению "из города", и от ул. Гагарина до ул. Киевской по направлению "в город". Так же движение осложнено на ул. Партизанской до пересечения с ул. Тухачевского и от кольцевой развязки ул. Гагарина с ул. Тухачевского до Московского шоссе.