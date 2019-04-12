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ДТП Происшествия

В полиции рассказали подробности ДТП с семью машинами

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виновником ДТП с шестью машинами, произошедшего утром в пятницу, 12 апреля, на ул. Тухачевского стал 38-летний водитель автомобиля Mazda СХ-7, находившийся в состоянии опьянения, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: автора

Мужчина, ехавший со стороны ул. Гагарина, сначала столкнулся со стоявшими перед перекрестком с ул. Киевской автомобилем такси марки Ravon и Lada Vesta. От удара автомобиль Ravon Gentra сместился и повредил другое такси Datsun, стоявшее в правом ряду.

Водитель Mazda, не останавливаясь, продолжил движение через перекресток и столкнулся с автомобилями Lada Priora и Daewoo Nexia, которые поворачивали с ул. Партизанской на ул. Тухачевского. В момент столкновения с Daewoo японский кроссовер также врезался в Toyota, стоявшую во встречном направлении.

При ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя Mazda составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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