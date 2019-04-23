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ДТП Происшествия

Водитель Peugeot, столкнувшийся с "четырнадцатой" в районе с. Преображенка, был пьян

КИНЕЛЬ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водитель автомобиля Peugeot, который 22 апреля спровоцировал ДТП с ВАЗ-2114 на трассе "Усть-Кинельский — Новый Сарбай" в районе с. Преображенка, был пьян, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Напомним, авария произошла около 19:00. По предварительной версии полицейских, 38-летний водитель французской иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ВАЗ 211440. В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы 38-летняя пассажирка иномарки и водитель ВАЗ 2114. В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы 38-летняя пассажирка иномарки и водитель "четырнадцатой".

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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