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ДТП Происшествия

В ДТП в Самаре пострадал юный водитель квадроцикла, столкнувшийся с иномаркой

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, в Самаре произошло ДТП с участием 17-летнего юноши, получившего в прошлом году водительское удостоверение тракториста-машиниста, который в 17:30 ехал на мотовездеходе Yamaha без госномера по ул. Ленинской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 26 по ул. Ярмарочной он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 34-летней женщины, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП водитель мотовездехода получил травмы. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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