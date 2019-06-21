Стали известны подробности массового ДТП с пострадавшими под Самарой

Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшего накануне в Волжском районе.

Напомним, авария произошла в 08:55 на дороге "Обводная г. Самары". По предварительной информации ГУ МВД России по Самарской области, между 52 и 53 км трассы 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer нарушил требования разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes с московскими госномерами в составе полуприцепа. После удара фуру вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с прицепом НЕФАЗ автомобиля КамАЗ с ульяновскими госномерами. От удара о прицеп кабину автомобиля Мercedes оторвало и она упала на встречный автомобиль Chevrolet Lanos.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГИБДД оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика Mercedes. Их доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали. Медицинская помощь на месте происшествия оказывалась водителю автомобиля Chevrolet Lanos. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.