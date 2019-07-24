Простой столкнувшегося с легковушкой поезда "Тольятти-Адлер" составил 27 минут

В среду, 24 июля, в 06:30 на 18 км перегона "Тольятти-Химзаводская", на оборудованном свето-звуковой сигнализацией ж/д переезде произошло ДТП с участием 62-летней женщины-водителя автомобиля Chevrolet Spark, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, женщина выехала на переезд под запрещающий сигнал светофора, проехать ж\д пути не успела и приближающийся пассажирский поезд № 542 "Тольятти-Адлер" ударил ее автомобиль в заднюю правую часть кузова.

В результате ДТП легковушка получила значительные повреждения кузова. Локомотив повреждений не получил. Женщина-водитель после оказания медпомощи от госпитализации отказалась. Простой пассажирского поезда из-за ДТП составил 27 минут.

По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.