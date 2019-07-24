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ДТП Происшествия

Простой столкнувшегося с легковушкой поезда "Тольятти-Адлер" составил 27 минут

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июля, в 06:30 на 18 км перегона "Тольятти-Химзаводская", на оборудованном свето-звуковой сигнализацией ж/д переезде произошло ДТП с участием 62-летней женщины-водителя автомобиля Chevrolet Spark, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Как пояснила представитель надзорного ведомства, женщина выехала на переезд под запрещающий сигнал светофора, проехать ж\д пути не успела и приближающийся пассажирский поезд № 542 "Тольятти-Адлер" ударил ее автомобиль в заднюю правую часть кузова.

В результате ДТП легковушка получила значительные повреждения кузова. Локомотив повреждений не получил. Женщина-водитель после оказания медпомощи от госпитализации отказалась. Простой пассажирского поезда из-за ДТП составил 27 минут.

По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.

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