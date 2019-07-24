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ДТП Происшествия

На ж/д переезде у Тольятти пассажирский поезд столкнулся с легковушкой

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июля, утром стало известно, что на ж/д переезде на Санчелеевском шоссе, что недалеко от с. Тимофеевка, пассажирский поезд "Адлер-Тольятти" столкнулся с автомобилем, об этом написали очевидцы в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, от удара машина отлетела в сторону. У автомобиля деформирован кузов.
Также свидетели сообщают, что на месте происшествия работали врачи "скорой".

Из-за аварии на Санчелеевском шоссе образовался автомобильный затор. Люди объезжали место аварии через дачные массивы.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

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