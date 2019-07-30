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ДТП Происшествия

В ДТП у Алексеевки пострадали восемь человек

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 29 июля, около 19:00, примерно в 10 км от пос. Алексеевка произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.

Пострадали восемь человек, среди которых дети трех и 16 лет. После аварии им оказывали медицинскую помощь. Предположительно, у пострадавших ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы.

Какие машины и почему столкнулись, пока не известно. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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