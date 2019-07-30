ДТП с восемью пострадавшими могло произойти по вине водителя Renault

Стали известны подробности аварии с восемью пострадавшими около Алексеевки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло вечером 29 июля. По данным полиции, около 18:15 51-летняя женщина на Renault ехала по самарской обводной дороге со стороны пос. Спиридоновка в направлении Алексеевки.

На 26 км трассы она не справилась с управлением и врезалась в металлические ограждения. От этого ее автомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, где Renault столкнулся с Chevrolet под управлением 26-летнего мужчины.

В аварии пострадали восемь человек. Водителя Chevrolet, находившихся в той же машине 42-летнюю женщину и 21-летнего парня, а также трехлетнего пассажира Renault после оказания медицинской помощи отпустили домой. Госпитализированы с различными травмами 46-летний пассажир Chevrolet, водитель Renault и ее 16-летняя и 19-летняя пассажирки.

Полицейские ведут проверку по факту ДТП.