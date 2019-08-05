Полиция разыскивает свидетелей ДТП с двумя погибшими, произошедшего более полугода назад

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с двумя погибшими, которое произошло 1 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, на дороге Тольятти — Ташелка водитель Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся со встречной Chevrolet Niva. От удара одна из машин ударилась еще и о Mazda CХ-5. Niva в итоге съехала в кювет.

В аварии погибли супруги Рахмятулины, находившиеся в Chevrolet Niva. Кроме того, ранее сообщалось, что в ДТП также пострадали трое малолетних детей. Они получили травмы различной степени тяжести, а один ребенок стал инвалидом.

По данным областного ГУ МВД, в аварии пострадали и пассажиры Ford. СМИ сообщали, что этой машиной управлял сотрудник МЧС.

В апреле 2019 г. к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратилась жительница Тольятти Светлана Полина. Она просила помочь привлечь к ответственности виновника аварии, унесшей жизни ее сестры Анны Рахмятулиной и ее мужа.

Как сообщил Волга Ньюс источник в прокуратуре, полиция начала проверку в связи с ДТП, но неоднократно принимала решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Очередное такое решение следователя от 13 июня было отменено руководителем следственного отдела.

В итоге прокуратура Ставропольского района 4 июля внесла руководителю следственного отдела требование устранить нарушения. После этого 5 июля все же было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Теперь полицейские просят всех, кто располагает информацией о ДТП, а также тех, у кого сохранился материал с камеры видеорегистратора, обратиться в дежурную часть ОГИБДД России по Ставропольскому району по телефонам: 8 (8482) 28-36-96; 8 (8482) 28-15-20 или по адресу ул. Советская, 15.