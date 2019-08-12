Полиция озвучила официальные данные по жуткому ДТП с тремя трупами на Кряжком шоссе

Полиция озвучила предварительную картину ДТП на Кряжском шоссе в Самаре, в результате которого в пятницу, 9 августа, погибли три человека.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, предполагается, что 41-летний водитель автомобиля Hyundai Genesis нарушил п. 9.10 Правил дорожного движения, гласящий о необходимости соблюдения безопасной дистанции и бокового интервала.

Напомним, мужчина, ехавший в 10:35 по Кряжскому шоссе в направлении ул. Уральской столкнулся с оказавшейся на пути Lada Granta, под управлением 37-летнего водителя, который стоял под запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась в автомобиль Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. А Hyundai Genesis после этого столкнулся с деревом, стоящим на обочине за остановкой общественного транспорта.

Водителя, погибшего на Кряжском шоссе, вырезали из разбитой Lada Granta Спасателям пришлось разрезать одну из машин, столкнувшихся на Кряжском шоссе, чтобы вытащить водителя. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В итоге на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. А в больнице скончался 25-летний пассажир автомобиля Kia Rio.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено и сейчас проверка по факту ДТП продолжается.

Ранее СМИ публиковали видео с места аварии, на котором водитель Hyundai пояснял, что перед ДТП потерял сознание. А на видео с автомобильного регистратора было видно как Genesis на большой скорости протаранил стоявший легковушки и протащил их несколько десятком метров.