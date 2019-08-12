Полиция озвучила официальные данные по жуткому ДТП с тремя трупами на Кряжком шоссе

Полиция озвучила предварительную картину ДТП на Кряжском шоссе в Самаре, в результате которого в пятницу, 9 августа, погибли три человека.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, предполагается, что 41-летний водитель автомобиля Hyundai Genesis нарушил п. 9.10 Правил дорожного движения, гласящий о необходимости соблюдения безопасной дистанции и бокового интервала.
Напомним, мужчина, ехавший в 10:35 по Кряжскому шоссе в направлении ул. Уральской столкнулся с оказавшейся на пути Lada Granta, под управлением 37-летнего водителя, который стоял под запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась в автомобиль Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. А Hyundai Genesis после этого столкнулся с деревом, стоящим на обочине за остановкой общественного транспорта.
В итоге на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. А в больнице скончался 25-летний пассажир автомобиля Kia Rio.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено и сейчас проверка по факту ДТП продолжается.
Ранее СМИ публиковали видео с места аварии, на котором водитель Hyundai пояснял, что перед ДТП потерял сознание. А на видео с автомобильного регистратора было видно как Genesis на большой скорости протаранил стоявший легковушки и протащил их несколько десятком метров.