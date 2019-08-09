В ДТП на Кряжском шоссе погибло три человека

В пятницу, 9 августа, в ДТП на перекрестке ул. Утевской и Кряжского шоссе погибло три человека, сообщил Волга Ньюс источник в МЧС по Самарской области.

"Двое людей в Lada Granta погибли на месте ДТП. Мужчина из KIA Rio скончался в автомобиле скорой помощи", — прокомментировал источник. Напомним, утром на перекрестке столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, виновником аварии является водитель Hyundai Genesis. Он сильно превысил скорость, ударил сзади Lada Granta, а сам врезался в дерево. Отечественная легковушка врезалась в KIA Rio.