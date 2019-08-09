16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП на Кряжском шоссе погибло три человека На Кряжском шоссе произошло жуткое ДТП В Волжском районе перевернулся грузовик Scania, груженый щебнем На трассе М-5 под Жигулевском столкнулись две фуры и легковушка, есть пострадавшие На пр. Кирова трамвай развернуло поперек дороги

ДТП Происшествия

В ДТП на Кряжском шоссе погибло три человека

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати

В пятницу, 9 августа, в ДТП на перекрестке ул. Утевской и Кряжского шоссе погибло три человека, сообщил Волга Ньюс источник в МЧС по Самарской области.

"Двое людей в Lada Granta погибли на месте ДТП. Мужчина из KIA Rio скончался в автомобиле скорой помощи", — прокомментировал источник. 

Напомним, утром на перекрестке столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, виновником аварии является водитель Hyundai Genesis. Он сильно превысил скорость, ударил сзади Lada Granta, а сам врезался в дерево. Отечественная легковушка врезалась в KIA Rio. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1