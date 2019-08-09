На Кряжском шоссе произошло жуткое ДТП

Утром в пятницу, 9 августа, в Самаре на перекрестке Кряжского шоссе и ул. Утевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают очевидцы.

Судя по предоставленным фото, легковушка, модель которой сложно опознать по тому, что от нее осталось после ДТП, врезалась в стоявший впереди KIA Rio. По словам очевидцев, как минимум один человек оказался зажат в салоне "сложившейся" машины.

Еще один автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево за остановкой общественного транспорта.

В ГУ МВД сообщили, что пока не располагают подробностями ДТП.