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ДТП Происшествия

На Кряжском шоссе произошло жуткое ДТП

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в пятницу, 9 августа, в Самаре на перекрестке Кряжского шоссе и ул. Утевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцем

Судя по предоставленным фото, легковушка, модель которой сложно опознать по тому, что от нее осталось после ДТП, врезалась в стоявший впереди KIA Rio. По словам очевидцев, как минимум один человек оказался зажат в салоне "сложившейся" машины.

Еще один автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево за остановкой общественного транспорта.

В ГУ МВД сообщили, что пока не располагают подробностями ДТП.

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