При столкновении автомобиля "Нива" с грузовиком под Самарой погибли три человека

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В субботу, 5 октября вечером на 93-м км трассы "Самара-Ульяновск" по неустановленной причине автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "КАМАЗом". От удара "Ниву" снова отбросило на свое полосу, где она столкнулась с другим "КАМАЗом", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области