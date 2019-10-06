При столкновении автобуса со столбом в Самаре пострадали семь человек

В воскресенье, 6 октября, в 10:50, автобус, следовавший по маршруту №61 в Самаре по неустановленной причине врезался в световую опору, в результате чего, по предварительным данным, пострадали семь человек, включая водителя
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте работали сотрудники полиции, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.