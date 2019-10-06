При столкновении автобуса со столбом в Самаре пострадали семь человек

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В воскресенье, 6 октября, в 10:50, автобус, следовавший по маршруту №61 в Самаре по неустановленной причине врезался в световую опору, в результате чего, по предварительным данным, пострадали семь человек, включая водителя