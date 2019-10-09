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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП на Южном мосту один человек погиб и четыре пострадали

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 октября, утром на Южном мосту в Самаре произошло ДТП, предположительно с участием двух легковых машин, которые столкнулись лоб в лоб, в результате чего один человек погиб и четыре пострадали, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В ДТП могли быть втянуты и другие автомобили. На месте происшествия работали несколько экипажей "скорой помощи". По предварительным данным, четверых пострадавших увезли в больницу им. Пирогова. Возможно, двое из них могут быть госпитализированы, а двое направлены на амбулаторное лечение.

По версии очевидцев в соцсетях, столкнуться могли автомобиль ВАЗ-2110 и иномарка.

Судя по карте Самары в поисковике "Яндекс", В связи с ДТП пробка на ул. Авроры по направлению "из города" начинается почти от ул. Дыбенко. Так же затруднено движение на улицах Промышленности, Партизанской и Аэродромной.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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