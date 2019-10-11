В ДТП с "перевертышем" на пр. Кирова пострадал один человек

В четверг, 10 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Lada Granta, ехавшего в 14:30 по пр. Кирова со стороны ул. Черемшанская в направлении ул. Стара-Загора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке с ул. Мирная, напротив дома №154 по пр. Кирова, он не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Kalina под управлением 31-летнего водителя. После столкновения Lada Granta перевернулась.

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний пассажир Kalina, находившийся на переднем сиденье справа и пристегнутый ремнем безопасности. С места аварии его увезли на "скорой" в больницу, где после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.