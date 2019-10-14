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ДТП Происшествия

В Самаре при столкновении Mitsubishi Pajero и Kia Rio пострадали четыре человека

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 октября, в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 18:30 59-летняя водитель Mitsubishi Pajero ехала по ул. Маломосковской со стороны ул. Николая Панова в сторону ул. Артиллерийская. Напротив дома № 47 по пр. Масленникова она нарушила правила проезда перекрестка неравнозначных дорог (п. 13.9 ПДД РФ) и столкнулась с автомобилем Kia Rio с госномером Волгоградской области под управлением 32-летней женщины. После удара корейская иномарка наехала на пешеходное ограждение и световую опору.

В результате ДТП пострадали находившиеся в автомобиле Kia Rio водитель, двое пассажиров-детей пяти и десяти лет, а также 24-летний пассажир. Бригадой скорой помощи их доставили в лечебное учреждение. после оказание первой медицинской помощи женщина и дети были отпущены домой, а молодого человека госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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