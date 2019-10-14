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ДТП Происшествия

В Самаре пострадал водитель иномарки, врезавшейся в столб

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 октября, в Самаре пострадал водитель автомобиля Ford Focus, врезавшийся в металлический столб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 11:00 иномарка ехала по ул. Бакинская в направлении ул. Калининградской. В районе дома № 19 водитель автомобиля превысил скорость и допустил столкновение с металлическим столбом, расположенным справа по ходу движения.

В результате ДТП автомобилист получил травму и был госпитализирован.

В областном полицейском Главке уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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