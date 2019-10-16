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Суды Происшествия

В Самаре начались предварительные слушания по делу полковника Веры Рабинович

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в Октябрьском районном суде Самары были запланированы предварительные слушания по уголовному делу бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович, предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой. Об этом сообщают в суде.

Напомним, что Рабинович обвиняется в получении взятки, Прокофьева — в покушении на посредничество во взяточничестве, Назаров — посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, Рабинович с помощью знакомых Прокофьева и Назаровой в декабре 2018 г. в Самаре получила первую часть от общей суммы взятки 15 млн рублей. После этого ее задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ. Деньги предназначались Рабинович от знакомого предпринимателя, который хотел привлечь должника к уголовной ответственности. Обвиняемая должна была повлиять на следователя районного СО МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и руководство следственного отдела, чтобы они приняли необходимое взяткодателю решение.

Вины Рабинович не признала. Ее заключили под стражу. Кроме того, по ходатайству следствия суд наложил арест на ее недвижимость и деньги.

По окончании следствия — 30 сентября, уголовное дело поступило в суд Октябрьского района, где его передали для рассмотрения судье Евгении Леонтьевой. Предварительное слушание по делу было назначено на 15 октября. Однако, как сообщают в суде, заседание было отложено из-за неявки свидетелей. Следующее заседание назначено на 18 октября.

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