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ДТП Происшествия

В Самарском дворе под колесами Lexus пострадал юный велосипедист

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, во дворе дома № 29 по ул. Ново-Садовой автомобиль Lexus LX570 под управлением 37-летней женщины сбил 13-летнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло в 19:30. Подросток получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в лечебное учреждение, где его госпитализировали.

В областном полицейском Главке уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают водителям о необходимости быть внимательнее при движении по внутридворовым проездам.

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