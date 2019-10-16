В Самарском дворе под колесами Lexus пострадал юный велосипедист

Во вторник, 15 октября, во дворе дома № 29 по ул. Ново-Садовой автомобиль Lexus LX570 под управлением 37-летней женщины сбил 13-летнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 19:30. Подросток получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в лечебное учреждение, где его госпитализировали.

В областном полицейском Главке уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают водителям о необходимости быть внимательнее при движении по внутридворовым проездам.