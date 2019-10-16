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ДТП Происшествия

В Приволжском районе два ВАЗа не поделили дорогу, один из водителей в больнице

ПРИВОЛЖЬЕ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в с. Обшаровка Привожского района не смогли разъехаться водители "семерки" и Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 13:25 46-летний мужчина, управлявший ВАЗ-21074, ехал со стороны ул. Карла Либкнехта в сторону ул. Вокзальной. Во время движения он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущейся навстречу Priora, под управлением 19-летнего молодого человека, который также не выполнил требования ПДД о безопасном боковом интервале.

В результате ДТП пострадали оба водителя: мужчина из "семерки" был госпитализирован, а управлявший Lada Priora парень после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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