В ночном ДТП с двумя грузовиками под Сызранью пострадали два человека

В четверг, 17 октября, под Сызранью в 3:30 33-летний водитель грузовика Газ-172412 на трассе Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" врезался в грузовик, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 27 км трассы он не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в стоявший на правой обочине грузовик DAF с госномером Волгоградской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 36-летняя пассажирка отечественного грузовика. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. После оказания помощи они от госпитализации отказались и им было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать безопасный скоростной режим.