16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ночном ДТП с двумя грузовиками под Сызранью пострадали два человека В Жигулевске водитель иномарки сбил велосипедистку На трассе в Хворостянском районе под колесами "Нивы" погиб пешеход В Тольятти разыскивают водителя, сбившего во дворе ребенка и скрывшегося В Приволжском районе два ВАЗа не поделили дорогу, один из водителей в больнице

ДТП Происшествия

В ночном ДТП с двумя грузовиками под Сызранью пострадали два человека

СЫЗРАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 октября, под Сызранью в 3:30 33-летний водитель грузовика Газ-172412 на трассе Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" врезался в грузовик, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на 27 км трассы он не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в стоявший на правой обочине грузовик DAF с госномером Волгоградской области.  

В результате ДТП пострадали водитель и 36-летняя пассажирка отечественного грузовика. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. После оказания помощи они от госпитализации отказались и им было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать безопасный скоростной режим.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3