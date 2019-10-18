В Борском районе пострадал пассажир легковушки, врезавшейся в газовую опору

В четверг, 17 октября, в с. Борское в 19:38 не имеющий водительского удостоверения 35-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на ул. Советской врезался в газовую опору, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, в результате чего произошло столкновение с опорой.

В ДТП пострадал 36-летний пассажир легковушки. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по акту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.