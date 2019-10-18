16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске Lexus сбил на переходе ребенка В Борском районе пострадал пассажир легковушки, врезавшейся в газовую опору В ночном ДТП с двумя грузовиками под Сызранью пострадали два человека В Жигулевске водитель иномарки сбил велосипедистку На трассе в Хворостянском районе под колесами "Нивы" погиб пешеход

ДТП Происшествия

В Борском районе пострадал пассажир легковушки, врезавшейся в газовую опору

БОРСКОЕ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 октября, в с. Борское в 19:38 не имеющий водительского удостоверения 35-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на ул. Советской врезался в газовую опору, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, в результате чего произошло столкновение с опорой. 

В ДТП пострадал 36-летний пассажир легковушки. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по акту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3