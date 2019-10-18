В Самаре на ул. Мичурина под колесами инормарки пострадал ребенок

В четверг, 17 октября, в Самаре на ул. Мичурина в 17:30 28-летняя женщина-водитель Toyota Avensis сбила ребенка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 132 водитель наехала на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда, после оказания помощи, его отпустили домой.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.