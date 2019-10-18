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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Мичурина под колесами инормарки пострадал ребенок

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 октября, в Самаре на ул. Мичурина в 17:30 28-летняя женщина-водитель Toyota Avensis сбила ребенка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 132 водитель наехала на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда, после оказания помощи, его отпустили домой.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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