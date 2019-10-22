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ДТП Происшествия

В Исаклинском районе при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

ИСАКЛЫ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 октября, в 11:45 по трассе "Урал-Исаклы-Шентала" 22-летний водитель автомобиля SsangYong на "встречке" врезался в Chevrolet Niva, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, между 47 и 48 км в зоне действия знаков: "Примыкание второстепенной дороги слева" и "Обгон запрещен", он выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Niva, под управлением 60-летнего водителя, который поворачивал влево. После удара автомобиль SsangYong опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП пострадал водитель SsangYong и его 15-летняя пассажирка. Каждому из них назначено амбулаторное лечение. Пострадал и водитель автомобиля Chevrolet Niva. После осмотра врача его отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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