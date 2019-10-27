В Самаре нетрезвый сотрудник Росгвардии стал виновником ДТП

В субботу, 26 октября, предположительно нетрезвый сотрудник правоохранительных органов стал виновником ДТП на пересечении улиц Промышленности и 9 Мая, сообщает "Ночной Патруль".

Информация поступила общественникам от очевидцев. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и активисты "Ночного Патруля".

"Прибыв на место, информация подтвердилась. Водитель красной иномарки представился сотрудником "Росгвардии" УВО по Ленинскому району г. Самара. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. К счастью в результате происшествия пострадавших нет", — уточняют активисты.