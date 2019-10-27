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ДТП Происшествия

В Самаре нетрезвый сотрудник Росгвардии стал виновником ДТП

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, предположительно нетрезвый сотрудник правоохранительных органов стал виновником ДТП на пересечении улиц Промышленности и 9 Мая, сообщает "Ночной Патруль".

Фото: Ночной патруль

Информация поступила общественникам от очевидцев. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и активисты "Ночного Патруля".

"Прибыв на место, информация подтвердилась. Водитель красной иномарки представился сотрудником "Росгвардии" УВО по Ленинскому району г. Самара. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. К счастью в результате происшествия пострадавших нет", — уточняют активисты.

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