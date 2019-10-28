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Общество

Пенсионерка из "Кошелева" хочет организовать КВН на детской площадке у своего дома

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Кошелеве" живет пенсионерка, бывшая работница завода Екатерина Тикшаева. В молодости она писала номера для КВН, а три года назад, когда впервые побывала в новом районе Самары, стала мечтать о том, чтобы провести детскую юмористическую игру прямо около своего дома:

Фото: Фото предоставлено автором

"Здесь такие славные люди живут, особенно дети. Я хочу организовать их досуг, сделать для них приятное и полезное дело: провести с ними игру КВН. У меня все есть: и актеры, и поддержка от соседей, вот только реквизита не хватает".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Екатерина Васильевна рассказала, почему решила переехать в "Кошелев" на съемную квартиру, над чем шутили в КВН во время ее молодости, и зачем она хочет организовывать игры на детской площадке в районе.

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