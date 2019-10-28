В Нефтегорском районе во въехавшей под КамАЗ легковушке пострадала женщина

В воскресенье, 27 октября, в 15:45 в Нефтегорском районе 53-летний мужчина на автомобиле Geely въехал под КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Самары в направлении Оренбурга. При движении он нарушил правила обгона, в результате чего произошла дорожная авария.

В ДТП пострадала пассажирка Geely, она была госпитализирована.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.