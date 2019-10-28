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ДТП Происшествия

В Нефтегорском районе во въехавшей под КамАЗ легковушке пострадала женщина

НЕФТЕГОРСК. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 октября, в 15:45 в Нефтегорском районе 53-летний мужчина на автомобиле Geely въехал под КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Самары в направлении Оренбурга. При движении он нарушил правила обгона, в результате чего произошла дорожная авария.

В ДТП пострадала пассажирка Geely, она была госпитализирована.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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