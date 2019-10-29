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Общество

В Самарской области прогнозируется мокрый снег и гололедица

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Характер погоды наступившей недели будет резко меняться под влиянием циклона, перемещающегося по северу Европейской территории. Его холодный атмосферный фронт, разделяющий разные по температуре воздушные массы, проходит сопровождаясь усилением ветра. Уже во вторник резко похолодает. Дневные температуры воздуха понизятся на 8-10º, а ночные будут достигать отрицательных значений. С середины недели при выпадении осадков преимущественно в виде мокрого снега на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 30 октября, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. На дорогах местами гололедица.

Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C.

В четверг, 31 октября, ночью облачно. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем облачно. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.

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