В Самарской области прогнозируется мокрый снег и гололедица

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Характер погоды наступившей недели будет резко меняться под влиянием циклона, перемещающегося по северу Европейской территории. Его холодный атмосферный фронт, разделяющий разные по температуре воздушные массы, проходит сопровождаясь усилением ветра. Уже во вторник резко похолодает. Дневные температуры воздуха понизятся на 8-10º, а ночные будут достигать отрицательных значений. С середины недели при выпадении осадков преимущественно в виде мокрого снега на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.