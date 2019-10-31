В Новокуйбышевске пострадали водители двух столкнувшихся встречных иномарок

В среду, 30 октября, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Yeti и Hyundai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в17:30 водитель Skoda ехала по ул. Гранная в направлении ул. Спортивной. В пути она нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулась со встречной иномаркой Hyundai под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка и рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД.