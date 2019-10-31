16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На мосту в центре Сызрани из-за снегопада произошло три ДТП В Новокуйбышевске пострадали водители двух столкнувшихся встречных иномарок Водителя, сбившего трех человек и скрывшегося с места ДТП в Новокуйбышевске, нашли и лишили прав В Самаре школьник попал под колеса Renault Logan На трассе М-5 погиб водитель "четырнадцатой", врезавшийся в грузовик

ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске пострадали водители двух столкнувшихся встречных иномарок

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 30 октября, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Yeti и Hyundai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в17:30 водитель Skoda ехала по ул. Гранная в направлении ул. Спортивной. В пути она нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулась со встречной иномаркой Hyundai под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка и рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3