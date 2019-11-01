Под Самарой водитель фуры из Татарстана, раздавил ограждение и съехал в кювет

В четверг, 31 октября, в 12:00, под Самарой произошло ДТП с участием 56-летнего водителя грузовика МАЗ-5440 с госномером республики Татарстан (регион 116), ехавший по дороге Ташелка — Новая Бинарадка в направлении Ташелки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 3 и 4 км трассы он не справился с управлением, выехал на левую обочину, раздавил железное ограждение и съехал в кювет.

В результате водитель грузовика получил травмы. Его осмотрели на месте врачи "скорой помощи". От госпитализации мужчина отказался и ему назначили амбулаторное лечение.

Полицейские ведут по факту случившегося проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.