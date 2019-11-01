16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой водитель фуры из Татарстана раздавил ограждение и съехал в кювет Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Нефтегорском районе Три человека пострадали в ДТП с УАЗом и бензовозом у Сызрани В Нефтегорском районе два человека погибли в ДТП В ДТП на ул. Мориса Тореза пострадали двое маленьких детей

ДТП Происшествия

Полицейские нашли скрывшегося водителя перевернувшейся легковушки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 31 октября, в 7:00 в Самарской области участником ДТП стал 32-летний водитель ВАЗ-21144, ехавший по дороге Осинки - Приволжье в направлении Осинок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, между 25 и 26 км дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал 30-летний пассажир легковушки. По предварительной версии, водитель помог ему добраться в больницу. Там медики оказали пассажиру необходимую помощь, но от госпитализации он отказался.

Тем временем прибывшие на место ДТП сотрудники полиции не обнаружили там водителя и оформили его как скрывшегося с места ДТП. Но потом стражи порядка нашли мужчину.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1