Полицейские нашли скрывшегося водителя перевернувшейся легковушки

В четверг, 31 октября, в 7:00 в Самарской области участником ДТП стал 32-летний водитель ВАЗ-21144, ехавший по дороге Осинки - Приволжье в направлении Осинок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По предварительным данным, между 25 и 26 км дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал 30-летний пассажир легковушки. По предварительной версии, водитель помог ему добраться в больницу. Там медики оказали пассажиру необходимую помощь, но от госпитализации он отказался.

Тем временем прибывшие на место ДТП сотрудники полиции не обнаружили там водителя и оформили его как скрывшегося с места ДТП. Но потом стражи порядка нашли мужчину.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.