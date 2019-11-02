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Водители Daewoo Matiz и "Оки" не поделили перекресток в Самаре ДТП с четырьмя погибшими под Самарой могло произойти по вине водителя Land Cruiser Появились подробности ДТП с четырьмя погибшими под Самарой В ДТП под Самарой погибли четыре человека и пострадал ребенок Под Самарой водитель фуры из Татарстана раздавил ограждение и съехал в кювет

ДТП Происшествия

Водители Daewoo Matiz и "Оки" не поделили перекресток в Самаре

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 ноября, в 8:30, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель "Оки", ехавший по ул. Металлистов в направлении ул. Енисейской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, на нерегулируемом пересечении ул. Металлистов и пр. Юных Пионеров автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 49-летней женщины.

После удара Daewoo Matiz отбросило на припаркованную справа "четырнадцатую", а ВАЗ-211440 ударился, а припаркованный впереди BMW X5.

В аварии пострадала водитель Daewoo. Ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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