Водители Daewoo Matiz и "Оки" не поделили перекресток в Самаре

В пятницу, 1 ноября, в 8:30, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель "Оки", ехавший по ул. Металлистов в направлении ул. Енисейской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на нерегулируемом пересечении ул. Металлистов и пр. Юных Пионеров автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 49-летней женщины.

После удара Daewoo Matiz отбросило на припаркованную справа "четырнадцатую", а ВАЗ-211440 ударился, а припаркованный впереди BMW X5.

В аварии пострадала водитель Daewoo. Ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.