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ДТП Происшествия

В Безенчуке пострадала пассажирка одной из двух столкнувшихся легковушек

БЕЗЕНЧУК. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, в 15:50, в Безенчуке произошло ДТП с участием 32-летнего водителя Lada Priora, ехавшего по ул. Луговцева пос. Безенчук в направлении ул. Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, на пересечении с ул. Советской, напротив дома № 29 по ул. Луговцева, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения Lada Kalina врезалась в стену строения на обочине.

В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка Lada Kalina. Госпитализация ей не потребовалась.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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