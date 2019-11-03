В Безенчуке пострадала пассажирка одной из двух столкнувшихся легковушек

В субботу, 2 ноября, в 15:50, в Безенчуке произошло ДТП с участием 32-летнего водителя Lada Priora, ехавшего по ул. Луговцева пос. Безенчук в направлении ул. Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, на пересечении с ул. Советской, напротив дома № 29 по ул. Луговцева, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения Lada Kalina врезалась в стену строения на обочине.

В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка Lada Kalina. Госпитализация ей не потребовалась.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.