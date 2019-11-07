16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП с легковушкой и фургоном Mercedes Benz на пр. Кирова в Самаре пострадала женщина Две женщины пострадали в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками под Самарой Три человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан В Самаре на парковке водитель иномарки сбил ребенка В Самаре водитель автомобиля с московскими номерами сбил женщину

ДТП Происшествия

В ДТП с легковушкой и фургоном Mercedes Benz на пр. Кирова в Самаре пострадала женщина

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 ноября, в Самаре на пр. Кирова в 9:08 55-летний водитель Skoda Roomster столкнулся с фургоном, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, при повороте налево по "зеленому" сигналу светофора на ул. Нагорную напротив дома № 130 по пр. Кирова водитель легковушки столкнулся с Mercedes Benz 614D, который ехал прямо со встречного направления.

В результате ДТП телесные повреждения получила 53-летняя пассажирка автомобиля Skoda Roomster. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1