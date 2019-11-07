В ДТП с легковушкой и фургоном Mercedes Benz на пр. Кирова в Самаре пострадала женщина

В среду, 6 ноября, в Самаре на пр. Кирова в 9:08 55-летний водитель Skoda Roomster столкнулся с фургоном, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево по "зеленому" сигналу светофора на ул. Нагорную напротив дома № 130 по пр. Кирова водитель легковушки столкнулся с Mercedes Benz 614D, который ехал прямо со встречного направления.

В результате ДТП телесные повреждения получила 53-летняя пассажирка автомобиля Skoda Roomster. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.