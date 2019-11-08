В Новокуйбышевске подросток угнал машину родителей и врезался в опору ЛЭП

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В четверг, 7 ноября, в Новокуйбышевске 15-летний мальчик, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, который взял без разрешения родителей, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правый по ходу движения газон и столкнулся с опорой ЛЭП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области