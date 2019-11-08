В Новокуйбышевске подросток угнал машину родителей и врезался в опору ЛЭП

В четверг, 7 ноября, в Новокуйбышевске 15-летний мальчик, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, который взял без разрешения родителей, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правый по ходу движения газон и столкнулся с опорой ЛЭП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП юному нарушителю ПДД потребовалась медицинская помощь.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что данному факту собран административный материал, который для принятия решения в отношении несовершеннолетнего и его законных представителей направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. о. Новокуйбышевск.