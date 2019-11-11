В Самаре пострадала пассажирка одной из столкнувшихся на ул. Гагарина легковушек

В воскресенье, 10 ноября, в 17:30 в Самаре 67-летний водитель ВАЗ-2110 на ул. Гагарина столкнулся с отечественным автомобилем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево по "зеленому" сигналу светофора напротив дома № 38 по ул. Гагарина он не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2110 под управлением 30-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала 73-летняя пассажирка одной из машин. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.