На М-5 под Самарой в ДТП пострадал нетрезвый водитель без прав, въехавший в фуру

В воскресенье, 10 ноября, в 19:30 между 1086 и 1087 км трассы М-5 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110 из Сергиевского района, ехавший без прав в состоянии опьянения, врезался в фуру, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он выехал на встречную полос, где и столкнулся с автомобилем Daimler-Benz с госномером Тюменской области.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.