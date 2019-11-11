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ДТП Происшествия

На М-5 под Самарой в ДТП пострадал нетрезвый водитель без прав, въехавший в фуру

СЕРГИЕВСК. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 ноября, в 19:30 между 1086 и 1087 км трассы М-5 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110 из Сергиевского района, ехавший без прав в состоянии опьянения, врезался в фуру, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, он выехал на встречную полос, где и столкнулся с автомобилем Daimler-Benz с госномером Тюменской области.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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