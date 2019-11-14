В Самаре отлетевшая после удара в ДТП машина сбила пешехода

В среду, 13 ноября, в 11:00 в Самаре на перекрестке улиц Дыбенко и Советской Армии пострадала женщина-пешеход, на которую наехала отлетевшая после удара в ДТП машина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке Дыбенко - Советской Армии 40-летний водитель ЗАЗ не уступил дорогу встречному автомобилю Subaru Forester под управлением 66-летнего водителя и столкнулся с ним. После удара автомобиль ЗАЗ отбросило на 58-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть ул. Дыбенко по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина пешеход получила тяжелую травму бедра и ее госпитализировали в отделение травматологи.

Дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Владимир Караваев сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напомнил автомобилистам, что согласно пункте ПДД 13.4: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.