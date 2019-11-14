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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с участием трех машин пострадали два человека

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, в Самаре на ул. Макаренко произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 14:00 36-летний водитель Chevrolet Niva с госномером Оренбургской области напротив дома №87 по ул. Макаренко превысил скорость и столкнулся со стоявшей Lada 2114, в салоне которой находились водитель и пассажиры. После удара "четырнадцатую" отбросило на припаркованный Daewoo Nexia, а затем в дерево.

В результате происшедшего травмы получили два 27-летних пассажира автомобиля Lada. Их доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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