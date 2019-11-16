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ДТП Происшествия

В Кинельском районе после ДТП водителя извлекали из разбитой машины при помощи гидроинструмента

КИНЕЛЬ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, техногенный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области выезжал в Кинельский район, где между с. Домашка и с. Парфеновка произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и грузовика, сообщили в пресс-службе ПСС.

Фото: ПСС по Самарской области

По данным спасателей, в результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне. Чтобы извлечь его из разбитой машины спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 16:30 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены. Спасенный водитель находился без сознания. Сотрудники областной ПСС передали его врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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