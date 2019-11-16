В Сергиевском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист

В пятницу, 15 ноября, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 18:45 20-летний молодой человек ехал по с. Старое Якушкино на мотоцикле ИЖ "Юпитер-4" без госномера. Мотоциклист был без шлема и не имеет прав категории "А". На перекрестке неравнозначных дорог, напротив дома № 10 по ул. Мира он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Kalina, под управлением 34-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Его на "скорой" увезли в лечебное учреждение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.