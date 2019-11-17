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ДТП Происшествия

Под Жигулевском пять машин столкнулись на трассе

ЖИГУЛЕВСК. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в Жигулевске произошло массовое ДТП с участием пяти машин, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 12:45 57-летний водитель грузовика МАЗ ехал по трассе М-5 со стороны Сызрани в направлении Тольятти. Между 964 и 965 км он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и врезался в барьерное ограждение. После удара грузовик продолжил движение прямо и столкнулся с находившимся впереди попутным автомобилем Chevrolet Spark под управлением 56-летней женщины. Chevrolet Spark продвинулся вперед и столкнулся с попутным автомобилем Renault Logan, которым управлял 56-летний житель Челябинска. Renault Logan от удара врезался в ехавший впереди попутный Toyota RAV 4, за рулем которого находился 50-летний тольяттинец, а Toyota RAV 4 в свою очередь ударила попутный автомобиль Toyota Corolla с госномером Краснодарского края (регион 93) под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель из автомобиля Chevrolet Spark. Ее доставили с места аварии в лечебное учреждение в Тольятти, где ей назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать безопасный скоростной режим.

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