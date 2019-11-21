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ДТП Происшествия

Под Сергиевском погибла водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

СЕРГИЕВСК. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, в 18:30 39-летняя женщина за рулем автомобиле Nissan Almera на трассе "Сергиевск — Чекалино — Б. Чесноковка — Р. Селитьба" съехала в кювет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути, между 42 и 43 км она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее 26-летний пассажир получил телесные повреждения в виде ушиба и ссадин левой голени и после оказания помощи ему было рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, автоледи не была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники ГИБДД призывают участников движения соблюдать ПДД.

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